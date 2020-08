Un piquenique musical réussi en compagnie de Yoann Guay

Les spectateurs qui ont assisté au spectacle de l’auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Mathieu-de-Rioux Yoann Guay le 1er aout vers midi ont pu chanter en chœur les paroles de la chanson «Salut les amoureux» et passer un beau moment musical à l’extérieur.

Andrée Tremblay de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles affirme que les piquenique musicaux gratuits présentés les samedis midis sous le gazebo dans le parc de l’église de Trois-Pistoles sont très appréciés. «Celui de ce weekend a été un grand succès sur toute la ligne, et le premier évènement aussi. Les gens s’ennuient et veulent participer à des activités», explique Mme Tremblay.

Âgé de 20 ans, Yoann Guay a été influencé musicalement par Johnny Cash, CCR, Elvis Presley, Joe Dassin et bien d’autres. Il travaille présentement sur son premier album et étudiera en musique à Rimouski cet automne.

Le prochain piquenique musical aura lieu le 15 aout à midi avec la saxophoniste Sophie Poulin de Courval et le clarinettiste Rino Bélanger qui présenteront une «Prescription musicale», des mélodies classiques et jazzées en duo pour apaiser les effets de la COVID-19. Le spectacle sera remis au lendemain à la même heure en cas de pluie.