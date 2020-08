Des expositions photo en plein air à Trois-Pistoles

Le projet Le Vent gourmand et les Espaces virevent a pris son envol depuis plus de deux semaines à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. En plus des spectacles et des différentes initiatives, deux expositions photo ont récemment pris place dans les espaces virevent : «Empreinte Verticale» au quai de Trois-Pistoles et «Regards photographiques sur la parole conteuse et l’esprit des lieux» au parc de l’église de Trois-Pistoles.

L’exposition photographique «Empreinte verticale» de Gabrielle Rousseau et Valérie Lavoie présentée au quai de Trois-Pistoles met en perspective les éléments identitaires de la région et permet de conserver la mémoire, les émotions, la nostalgie, les anecdotes, les souvenirs et la vision de l’avenir de plus d’une dizaine de témoins. Cette œuvre présenté en plusieurs tableaux permet un regard intérieur sur ces témoignages.

Trois photographes, Raymond Beaudry, Michel Dompierre et Valérie Simone Lavoie ont capturé des moments issus des lieux du Festival de contes et récits de la francophonie de Trois-Pistoles, ainsi que le Rendez-vous des Grandes Gueules. Ces photographies sont maintenant le fruit d’un «partage d’un récit qui nourrit notre imaginaire et questionne notre rapport au monde et à l’humanité.» Cette exposition qui prend place au parc de l’église de Trois-Pistoles se présente en cinq tableaux : le regard, l’émotion, le mouvement, l’esprit des lieux et le public. Chaque thème est accompagné d’un texte, permettant de bien comprendre le point de vue de chaque image.

En plus des deux expositions actuellement en place, l’artiste photographique Raymond Beaudry présentera aussi sa nouvelle exposition «La forêt enchantée» qui prendra place dans le parc de l’église de Trois-Pistoles, à compter du 7 septembre jusqu’au 12 octobre. Les images de cette nouvelle exposition sont tirées de la forêt de l’artiste sculpteur Luc Malenfant à Saint-Mathieu-de-Rioux où se présentent sur le tronc des arbres des figures humaines et des créatures mythologiques. L’artiste photographique a ainsi créé des images qui traduisent l’expression émotive et l’émerveillement provoqué par la symbiose entre la nature, la forêt et les sculptures fabuleuses de l’artiste sculpteur Luc Malenfant.

Pour plus d’informations sur les spectacles, activités et initiatives, il est possible de consulter la programmation au www.ventgourmand.com.