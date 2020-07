Première collaboration entre la Maison d’Amable et la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue

La Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue soulignera son 100e anniversaire à l’été 2022. Le comité organisateur souhaite mettre en place un festival de musique gospel pour à l’occasion de ce centenaire.

Dans le cadre de la préparation de cette activité, Ludovic Dubé a été invité à venir présenter à la population locale un atelier de musique gospel. Les personnes intéressées sont invitées à assister ou à participer gratuitement à cette activité d’une durée d’environ 90 minutes le dimanche 9 aout à partir de 13 h 30 à l’extérieur de la Chapelle au Pied-du-Lac, située au 27, rue St-Pierre à Rivière-Bleue. En cas de pluie importante prévue pour le dimanche, l’activité sera devancée au samedi 8 aout à la même heure.

M. Dubé est un spécialiste en chant chorale ayant développé une approche innovatrice, facilitante et dynamique pour la musique gospel, et ce, particulièrement pour les débutants. Il est originaire de l’ile de la Guadeloupe dans les Antilles et il sera accompagné de plusieurs membres de sa famille qui vivent présentement à Québec. Ces derniers séjourneront pour la plupart à la Maison d’Amable et participeront à la présentation de l’atelier. Ils en profiteront, durant quelques jours, pour visiter et en apprendre davantage la région.

L’évènement sera réalisé en conformité aux règles de distanciation sociale dictées par le gouvernement du Québec. Pour toute information supplémentaire ou inscription, prière de communiquer avec Ruth Lepage au 418 955-9889 ou à [email protected]