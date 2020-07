Un deuxième roman pour l’auteure Johanne Dumont de Saint-Jean-de-Dieu

L’auteure originaire de Saint-Jean-de-Dieu Johanne Dumont a publié la semaine dernière son deuxième roman intitulé «L’autre histoire», la suite de son premier tome «Une tout autre histoire» paru en 2018 aux Éditions de l’Apothéose. Les lecteurs pourront découvrir le parcours de France, qui a été abandonnée à la naissance par sa mère Anne, victime d’un viol.

«Ce n’était pas prévu, mais la majorité des gens qui ont lu le premier roman m’ont dit qu’il manquait quelque chose à la fin, alors j’ai décidé d’écrire la suite», explique Mme Dumont. Le récit de la protagoniste du premier roman, Anne, se poursuit dont avec l’histoire de sa fille, France, dans ce deuxième ouvrage. Ce roman explore les émotions que peuvent créer la quête d’un parent biologique, les embuches et les déceptions qui s’imposent lors de ce cheminement qui peut s’avérer ardu. «Dans le premier roman, Anne donne naissance à un bébé qu’elle donne en adoption. L’histoire du deuxième livre porte sur la fille qui en a résulté», précise l’auteure.

Grâce à l’écriture, Johanne Dumont réalise son rêve de retraite. Les évènements de «L’autre histoire» prennent place dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de Québec. L’auteure a fait carrière dans le domaine de l’assurance de dommages pendant plus de 40 ans. Elle demeure maintenant à Saint-Jérôme, où elle profite de sa retraite. Le roman «L’autre histoire» est disponible à la Librairie J.A. Boucher de Rivière-du-Loup et chez quelques libraires indépendants du réseau Distribulivres.