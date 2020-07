Courts métrages en plein air pour la famille à Témiscouata-sur-le-Lac

Deux projections en plein air pour la famille auront lieu cette semaine à Témiscouata-sur-le-Lac, en collaboration avec le festival Regard les 24 et 25 juillet à 19 h 30.

Cet été, l’équipe du festival Regard ne se laisse pas abattre par la COVID-19 et présente deux programmations de courts métrages pour la famille. La première aura lieu le 24 juillet à 19 h 30 dans le stationnement du Centre des loisirs dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. En cas de pluie, l’évènement aura lieu à l’intérieur dans la salle Témiscouata.

Étant donné la limite de spectateurs de 50 personnes, une seconde projection avec de nouveaux films aura lieu le samedi 25 juillet à 19 h 30 à l’Agora du Parc Clair Soleil dans le quartier Cabano, beau temps mauvais temps.

Le tout sera offert gratuitement à la population, sans réservation. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur pour les 12 ans et plus, mais non nécessaire lorsque les spectateurs sont installés à leur siège. Le port du masque pour vos enfants est tout de même recommandé à l’intérieur. Les personnes intéressées par ces projections sont invitées à apporter leur couverture et une collation afin de découvrir le meilleur du court métrage.