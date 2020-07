Rivière-du-Loup en spectacles reporte trois spectacles du mois d’aout

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles doit reporter les spectacles prévus au mois d’aout à la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger. Avec la situation actuelle obligeant des rassemblements intérieurs de 50 personnes et moins et avec toutes les incertitudes qui planent encore sur l’évolution de la COVID-19, les deux représentations de Véronic DiCaire et le spectacle de Cœur de pirate sont remis à plus tard.

Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d’y assister, les deux prestations de Véronic DiCaire prévues les 22 et 23 aout sont reportées au jeudi 28 janvier et au vendredi 29 janvier 2021 à 20 h et le spectacle de Cœur de pirate prévu le 27 aout est reporté au 24 septembre 2021 à 20 h. Tous les détenteurs de billets de ces trois spectacles peuvent conserver leurs billets, car ils seront valides pour les nouvelles dates. La clientèle est invitée à consulter le rdlenspectacles.com et la page Facebook du Centre culturel Berger pour suivre les prochaines mises à jour de sa programmation automne/hiver. À noter que les Mercredis Shows organisés par Rivière-du-Loup en spectacles débuteront ce mercredi 22 juillet à 20 h avec une prestation de Simon Kearney à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.