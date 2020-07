Le Musée du Bas-Saint-Laurent rouvre ses portes 

Après plus de trois mois de fermeture préventive, le Musée du Bas-Saint-Laurent a rouvert ses portes au public, ce vendredi 3 juillet. Toute l'équipe a trimé dur ces dernières semaines pour offrir aux visiteurs un environnement sécuritaire, mais sans compromis.

Trois expositions sont offertes cet été, trois expositions qui proposeront une visite à travers l'histoire de la région (grâce aux 500 photographies anciennes qui composent l'exposition Visages et Paysages) et l'art contemporain québécois (à travers les créations originales des artistes de VOIR À L'EST pour l'exposition Confluences, les œuvres des artistes québécois de la collection dont ils se sont inspirés, et la soixantaine d'œuvres de l'exposition de l'encan 2020, sur les murs du hall).

Le Musée du Bas-Saint-Laurent invite donc toute la population à venir profiter de ces expositions de grande qualité.

Au cœur de la vitalité culturelle de la région depuis 1978, l’institution fera face, comme les autres entreprises touristiques, aux défis causés par la pandémie globale de la COVID-19. La fermeture des frontières offre toutefois aux Québécois l’opportunité de découvrir et de s’approprier leurs propres attraits touristiques, en contribuant par le fait même à soutenir un secteur d’activité capital pour nos régions.