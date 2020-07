Le prêt-à-emporter : la tendance de l’été à la bibliothèque Françoise-Bédard

La tendance du prêt-à-emporter trouve sa niche à la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup, avec le lancement de prêts-à-lire thématiques dans la collection adulte et des sacs-à-ton-goût pour les jeunes. Pour ces derniers d’ailleurs, le club de lecture sera de nouveau de la partie cet été, sous le thème Des vacances surprenantes.

Les citoyens en panne d’inspiration sont d’ailleurs justement invités à se laisser surprendre par le personnel de la bibliothèque, avec un prêt-à-lire de trois documents, dans l’une des cinq catégories proposées. Il demeure bien entendu possible d’obtenir des conseils à la pièce, un service en tout temps disponible à la bibliothèque, pandémie ou pas.

Les jeunes de 3 à 12 ans sont pour leur part conviés à s’inscrire dès maintenant au Club de lecture d’été Desjardins. Ils recevront une pochette, des coupons de participation et des cartes à collectionner lors de leur prochain passage au comptoir du prêt. Il y aura un tirage de livres toutes les deux semaines et un tirage final le 14 août. Là encore, il est possible d’emprunter des livres à la pièce ou de se laisser surprendre par un sac-à-ton-goût de cinq livres jeunesse, préparés selon le niveau de lecture et les préférences de l’enfant.

Quant aux ados, ils sont invités à consulter la plateforme À go, on lit! (www.agol.ca), faite sur mesure pour eux. Celle-ci leur présente des suggestions de lecture au terme d’un jeu-questionnaire amusant pour déterminer le livre idéal pour chacun. Ils peuvent également demander un sac-ton-goût de la section ados.

ÉVOLUTION DES MODALITÉS D’OUVERTURE

Nul doute que la réouverture de la bibliothèque était attendue! En quelques semaines à peine, les employés ont géré 7500 retours via la chute à livres, prêté 2350 documents et traités pas moins de 650 demandes par courriel et téléphone.

Jusqu’ici, les citoyens devaient absolument réserver leurs documents par téléphone, du lundi au samedi de 9 h à 17 h au 418 862-4252, par courriel à [email protected] ou encore via le formulaire disponible au VilleRDL.ca, puis disposaient de trois jours ouvrables pour les récupérer. Ces moyens demeurent en fonction, mais à compter de ce lundi 6 juillet, il est également possible de se présenter directement au comptoir du prêt pour demander un prêt-à-lire thématique ou emprunter des documents à la pièce.

Par ailleurs, un certain nombre de documents ne sont pas encore rentrés au bercail depuis la réouverture de la bibliothèque. Initialement prévue au 2 juillet, la bibliothèque repousse au 10 juillet leur date de retour. S’il n’y aura aucuns frais de retard tant que la situation ne sera pas revenue à la normale, la collaboration de l’ensemble des usagers à les rapporter d’ici la date limite est sollicitée. À noter que les documents peuvent être laissés jour et nuit dans la chute à livres.

Le comptoir du prêt est ouvert le lundi de 10 h à 17 h, du mardi au vendredi de 11 h et 18 h, ainsi que le samedi de 10 h à 17 h. La désinfection des mains demeure obligatoire et le port du masque est fortement recommandé. Les documents prêtés continuent de faire l’objet d’une quarantaine préalable d’au minimum 72 heures.