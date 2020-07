Une ressource dédiée à la littérature dans la MRC des Basques

La MRC des Basques se dote d’une ressource pour mener à bien différents projets jeunesse portant sur la littérature.

Animation estivale pour les 5 à 11 ans, club de lecture pour les ados, formation et animation en éveil à la lecture et à l’écriture pour les parents et leurs tout-petits… des projets en littérature, il y en aura dans les Basques cette année.

La MRC a engagé Vickie Vincent, déjà impliquée dans les animations estivales de la Grand-mère aux livres, pour mener à bien ces différents projets sur le territoire.

Plusieurs bailleurs de fonds sont derrière ces projets. L’Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC permet les projets d’animation estivale et la mise en place d’un club de lecture pour ado. «Nous avions l’habitude d’amener les jeunes des camps de jour dans les bibliothèques. Nous devons réviser nos façons de faire et proposer différentes approches d’animation du livre, cet été» a spécifié Vickie Vincent.

La Commission culturelle de la MRC s’était donné comme mandat, en 2019, de sonder les adolescents pour connaître leurs besoins en matière d’activités littéraires. «Nous avons décidé d’adapter le projet en offrant un Club de lecture où les échanges permettront de recueillir cette information tout en offrant aux lecteurs un espace stimulant», a poursuivi Mme Vincent.

Quant aux animations et formations en Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ), c’est le ministère de la Famille qui soutient le projet. Plusieurs organismes communautaires du milieu seront mis à contribution d’ici l’automne. Les formations se donneront autant pour les grands-parents, les parents, que les gardiens d’enfants. Les trousses ÉLÉ qui seront utilisées sont financées par COSMOSS Les Basques. Ce dernier est aussi impliqué financièrement dans le soutien des bibliothèques municipales pour organiser des journées portes ouvertes. Cette activité, mise sur pause en mars dernier, devrait reprendre d’ici la fin de l’année. Les bibliothèques de Trois-Pistoles, Saint-Médard et Saint-Mathieu-de-Rioux avaient été les premières à profiter de ce soutien.



Pour suivre l’évolution de ces divers projets, la page Facebook Club de lecture des Basques a été créée. Elle est alimentée régulièrement avec des chroniques, des informations et des invitations à participer à des activités.