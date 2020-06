VOIR À L'EST − art contemporain au Manoir seigneurial Fraser

Pour une cinquième année consécutive, le regroupement d’artistes VOIR À L’EST – art contemporain participe à l’animation culturelle du Manoir seigneurial Fraser et occupe jusqu’au 15 septembre 2020 ce lieu patrimonial par la présentation d’une exposition de trois artistes sous le thème «Habiter l’espace».

Jacques Bodart, Richard Doutre et Sébastien 1/1 habitent chacun un espace au deuxième étage du Manoir avec leurs productions artistiques. Habiter l’espace, c’est … «Quitter son petit univers pour espérer en découvrir de plus grands…» de Jacques Bodart, «Vivre au travers des saisons» de Richard Doutre et «Faire ressentir une présence, comme dans un temple, un lieu sacré» de Sébastien 1/1.

Vous pouvez apprécier des réalisations variées et inédites sur place et profiter de l’occasion pour ajouter une visite patrimoniale du site. C’est une invitation à découvrir l’art qui se fait aujourd’hui et son intégration dans un lieu patrimonial. L’accès aux expositions et activités de VOIR À L’EST est gratuit.

VOIR À L'EST − art contemporain est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à produire des expositions et des événements grand public en arts visuels.