L’École de musique du Témiscouata en tournée

L’École de musique du Témiscouata (EMT) se joint à la MRC du Témiscouata pour annoncer son projet «EMT en Tournée». Les administrateurs de l’EMT se joindront aux enseignants pour offrir cet été des prestations extérieures dans les résidences pour ainés du territoire.

«Nous souhaitions soutenir notre communauté en ces temps difficiles avec ce que nous savons faire de mieux : la musique», affirme Annie Desrochers, directrice de l’École de musique. Les bienfaits de la musique sont nombreux et c’est particulièrement vrai pour nos ainés. La musique a un puissant pouvoir sur les fonctions cognitives du cerveau et sur la mémoire. Elle évoque, surtout pour les ainés, des souvenirs et des mélodies qu’ils connaissent et qui sont malheureusement parfois oubliés ou enfouis profondément, en raison de la maladie.

Une chose est sure : la musique les fait rejaillir et provoque de belles émotions. C’est donc dans cette perspective que les enseignants et administrateurs de l’EMT se déplaceront cet été dans dix résidences et CHSLD du Témiscouata pour partager un beau moment musical avec les ainés, et ce, dès le 23 juin. L’École de musique du Témiscouata est un organisme à but non-lucratif qui œuvre dans le développement musical au Témiscouata depuis 1998.