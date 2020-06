Fermeture de La Vieille Gare de Rivière-Bleue pour la saison touristique 2020

Le Club d’artisanat Riverain a pris la décision de ne pas ouvrir la boutique d’art et d’artisanat de Rivière-Bleue cet été à cause de la pandémie. La plupart de leurs bénévoles sont des personnes à risque, ainsi, le guide étudiant aurait été le seul à assumer les tâches de recevoir les visiteurs, de donner les directives, de voir à ce qu’elles soient respectées et de désinfecter les lieux.

Le club avait d’abord pensé fermer La Petite Gare Aubut, le Café et le 2ième étage, puis de mettre en place toutes les installations liées à la Covid-19 pour la boutique. Cependant, les directives sanitaires concernant les institutions muséales interdisent les visites guidées et l’usage des audio-guides qui allaient être l’objet d’un nouveau circuit « Mon village et son train » cette année.

En attendant la saison touristique 2021, la Corporation du patrimoine travaillera à finaliser les projets en cours tels le circuit d’audio-guides, le nouveau site web et verra à l’entretien et aux réparations de la Vieille Gare principalement liés à la peinture extérieure. Aussi les administrateurs de la Corporation sont conscients que, pour le futur, il faudra assurer la pérennité de ce précieux patrimoine qu’est La Vieille Gare de Rivière-Bleue.