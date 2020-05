Cédric Lajoie lance la chanson «Hors la loi» de son premier album

La musique ne quitte jamais Cédric Lajoie. Cet auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a lancé le 19 mai son premier extrait intitulé «Hors la loi» où la musique folk-rock côtoie les cuivres sur des rythmes dansants. Son EP intitulé «A», une référence aux cassettes audio, sera lancé de manière indépendante le 2 juin prochain.

Malgré que l’aventure du groupe Les Flots dont il faisait partie se soit terminée il y a deux ans, Cédric Lajoie a continué à écrire de la musique en solo. «Je compose tout le temps. Je ne suis pas un sportif, donc plutôt que d’aller jouer au hockey avec mes chums, je descends dans mon local et j’écris des chansons», explique l’auteur-compositeur-interprète. Il a choisi quelques-unes de ses œuvres pour les faire vivre avec un projet d’album.

Il s’est allié à Jimmy Rouleau pour la réalisation, les guitares et les basses, Joël Bourgeois pour les percussions et à Mathieu Rivest à la trompette pour mener à bien ce projet. Le EP «A» est un album qui s’est avant tout développé dans simplicité et le plaisir entre amis. Les cinq chansons ont été enregistrées en novembre au studio du Camp musical Saint-Alexandre. La trompette sert d’instrument mélodique à travers toutes les pièces de l’album. «C’est sans prétention, ce n’est pas compliqué, j’aime quand la musique m’emporte par elle-même (…) C’est percussif et dansant, avec des basses linéaires. Je ne fais pas ça pour gagner ma vie, j’ai plutôt un besoin viscéral d’écrire», ajoute Cédric Lajoie.

Cet artiste a déjà roulé sa bosse en jouant de la musique à temps plein à Montréal avec le groupe Les Crâneurs, de 2001 à 2009. «Ça demande beaucoup de sacrifices de faire entre 200 et 300 spectacles par année, tu ne peux pas voir tes amis ou faire des soupers en famille quand tu veux. Maintenant, je suis ailleurs, je suis passionné par le métier d’inspecteur en bâtiment et j’ai une recette qui me plait bien, je peux profiter de la vie», précise-t-il.

Tous les membres du groupe qui ont collaboré à cet album ont de l’intérêt pour transposer ses chansons sur une scène de la région lorsque ce sera possible et permis. «Ce sont des pièces qui sont écrites pour être ‘’jammées’’ en spectacle. Il y a de la place pour improviser et s’amuser», résume Cédric Lajoie. La chanson «Hors la loi» de Cédric Lajoie, ou C-Drick, est disponible notamment sur iTunes et plusieurs autres plateformes numériques.