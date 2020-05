Annulation de la saison touristique pour les Amis de l’Art de Trois-Pistoles

En raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement, le conseil d’administration des Amis de l’Art de Trois-Pistoles a pris la décision de ne pas ouvrir les portes de la Maison du Notaire pour la saison touristique 2020.

Outre la boutique d’art, les salles d’expositions et le volet muséal promouvant l’histoire du notaire Rousseau, les Amis de l’Art annulent également les évènements et activités prévues au calendrier estival 2020, dont le camp de jour artistique généralement présenté à la mi-aout.

Consciente de l’impact négatif de cette décision pour les artistes, artisans et la clientèle, l’organisation souhaite planifier adéquatement son retour étant donné la situation et ainsi mieux revenir la saison prochaine.

Pour plus d’information, il est possible de joindre Patricia Russell, directrice de l’organisme, au 418-851-6069 ou encore par courriel à [email protected]

Les Amis de l’Art de la Maison du notaire est un organisme a but non-lucratif et de bienfaisance ayant pour mission de promouvoir et rendre accessibles les arts visuels en offrant des expositions d’œuvres d’art, des ateliers et cours relatifs aux arts et une boutique d’artisanat.