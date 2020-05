Suspension des spectacles de mars à juin pour Rivière-du-Loup en spectacles

En raison de l’évolution de la COVID-19, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles doit suspendre tous les spectacles de mars à juin de sa programmation hiver/printemps 2020. La billetterie restera fermée pour une durée indéterminée. L’organisation se dit impatiente de connaitre les nouvelles directives du ministère de la Culture et des Communications pour déterminer la suite des choses concernant la programmation estivale et automnale.

La suspension des spectacles des mois de mars à juin 2020 touche un total de 31 spectacles comptabilisant plus de 5 000 transactions.

Dû à ce nombre très élevé, Rivière-du-Loup en spectacles a simplifié le rappel aux clients par l’envoi d’un formulaire à répondre qui sera transmis à tous les détenteurs de billets par courriel. La marche à suivre y sera détaillée et les différentes options pour les billets des spectacles reportés ou annulés seront expliquées.

Malgré que le service de billetterie demeure fermé, l’organisation contactera les clients qui désirent obtenir des réponses par téléphone. Parmi toutes les options offertes aux clients ayant des billets pour l’un ou plusieurs des spectacles concernés, Rivière-du-Loup en spectacles propose l’obtention d’un crédit pour un spectacle reporté ou un crédit bonifié par la Corporation de 10 % de la valeur du billet pour un spectacle annulé.

De plus, pour un spectacle reporté, les détenteurs de billets peuvent conserver leurs billets pour la nouvelle date de spectacle ainsi que leurs sièges. Le diffuseur suggère également aux détenteurs de billets de joindre le mouvement billet solidaire qui a été créé en soutien à l’industrie culturelle et ainsi choisir de ne pas se faire rembourser le prix de leurs billets. Sinon, il propose également d’offrir une partie de la valeur des billets en don ou d’obtenir un remboursement complet.

Voici la liste des spectacles reportés ou annulés :

MARS

Alex Nevsky, 14 mars | ANNULÉ

Ripopée, 15 mars | ANNULÉ

Le Malade imaginaire, 19 mars | ANNULÉ

Les Soirées Juste pour rire, 20 mars | ANNULÉ

François Bellefeuille, 21 mars | REPORTÉ au 22 novembre 2020

Les Grands Explorateurs, Colombie, 25 mars | ANNULÉ

Les Louanges, 25 mars | ANNULÉ

2Frères, 26 mars | REPORTÉ au 12 septembre 2020

Marc Dupré, 27 mars | REPORTÉ au 21 janvier 2021

Cœur de pirate, 28 mars | REPORTÉ au 27 août 2020

AVRIL

Les Grandes crues, 3 avril | REPORTÉ au 2 octobre 2020

On va tous mourir, 8 avril | ANNULÉ

The Tennessee Two – Johnny Cash entre amis, 9 avril | ANNULÉ

Neuf (titre provisoire), 15 avril | ANNULÉ

Véronic Dicaire, 16-17 avril | REPORTÉ au 22-23 août 2020

Les Cowboys Fringants, 18 avril | REPORTÉ au 5 novembre 2020

Blizzard par FLIP Fabrique, 24 avril | ANNULÉ

Michel Barrette, 25 avril | REPORTÉ au 1er mai 2021

Les Grands Explorateurs, Danemark et Normandie, 29 avril | ANNULÉ

Oktopus, 30 avril | ANNULÉ

MAI

Les Soirées Juste pour rire, 1er mai | ANNULÉ

The Musical Box, 6 mai | ANNULÉ

Philippe Laprise, 7 mai | REPORTÉ au 11 décembre 2020

Alain Choquette, 8 mai | ANNULÉ

Jesse Mac Cormack, 21 mai | ANNULÉ

Olivier Martineau, 22 mai | REPORTÉ au 16 janvier 2021

Messmer, 23 mai | REPORTÉ au 16 septembre 2021

JUIN

Philippe Bond, 6 juin | REPORTÉ au 5 mai 2021

Jean-Marc Parent, 11 juin | REPORTÉ au 29 octobre 2020

Francis Cabrel, 12 juin | REPORTÉ au 11 juin 2021

«Dans cette lutte contre la COVID que nous traversons ensemble, nous voulons vous témoigner notre support. Nous ferons tout notre possible pour répondre convenablement aux besoins de notre clientèle dans des délais raisonnables, et nous vous remercions à l’avance pour votre solidarité et votre compréhension», témoigne Frédéric Roussel, le directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles.