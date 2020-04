Les spectacles de Marc Larouche en direct à MAtv

Afin de divertir la population durant cette période de crise, Matv Bas-Saint-Laurent diffusera dès ce mardi 14 avril des prestations au piano de Marc Larouche, en direct de sa résidence. Initié par la Ville de Rivière-du-Loup, le projet entend rejoindre particulièrement les citoyens qui vivent de l’isolement et n’ont pas d’accès à internet, mais saura assurément égayer tous les auditeurs.

Ce mardi 14 avril puis jeudi 16 avril, 14 h 30, Matv diffusera à la chaîne 609 l’émission Livraison musicale. Celle-ci sera ensuite présentée les lundis et jeudis en direct, à la même heure, en reprise les mardis, mercredis, vendredis et samedis. Des demandes spéciales pourront être effectuées, par téléphone au numéro local 581 801 0802, ou par courriel à [email protected]

Le dimanche, Marc continuera de présenter sur sa page Facebook ses grands spectacles, avec une dizaine de ses amis artistes de partout au Québec. «Confiné chez moi, je cherchais une façon de me rendre utile. J’ai pensé faire de la musique au piano sur Facebook et le succès a dépassé mes espérances. Je reçois énormément de messages de personnes seules qui me disent que ça leur fait du bien», commente Marc Larouche.

De son côté, la Ville recevait des échos d’une montée du sentiment d’isolement de citoyens de tous âges, mais particulièrement de personnes âgées à la maison ou en résidence. Conséquemment, elle cherchait une façon de divertir les clientèles qu’on peut difficilement atteindre par les médias sociaux. Constatant la popularité des captations en ligne de Marc Larouche, la Ville de Rivière-du-Loup a sollicité MAtv pour les télédiffuser.

«Le Service loisirs, culture et communautaire est en contact étroit avec le milieu communautaire et tente, pour chaque enjeu qui surgit, de travailler des solutions avec les divers intervenants en place. Je tiens à souligner la réponse exceptionnelle reçue à la fois de MAtv et Marc Larouche, qui ont répondu de façon admirable et fait en sorte de rendre le tout possible en un temps record, et remercier tous les acteurs régionaux qui contribuent à la réalisation du projet», souligne la mairesse Sylvie Vignet.

De concert avec la Ville, la MRC de Rivière-du-Loup et les députés Denis Tardif et Bernard Généreux contribuent aussi à la réalisation de ce projet.

«La musique a certainement le pouvoir d’apaiser le cœur des gens en cette période d’isolement social que vivent nos citoyens» affirme le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup Michel Lagacé.

«Les gens ont besoin de se divertir, mais c'est difficile lorsqu'on est seul chez soi. Avec Marc en direct sur leur téléviseur qui jouera leurs demandes spéciales, ils pourront se changer les idées, s'amuser et passer du bon temps » déclare le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Denis Tardif.

«En ces temps où il est encore plus important de faire preuve de compassion, de partage et d'entraide, cette initiative vient briser l’isolement et offrir du beau à la population. Chapeau à tous ceux qui permettent la réalisation de ce projet et merci», conclut le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup Bernard Généreux.