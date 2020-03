Les candidatures sont ouvertes pour le prix Andrée et Richard Lévesque

Les mises en candidatures pour le nouveau prix Andrée et Richard Lévesque sont maintenant ouvertes. Ce prix, d’une valeur de 5 000 $, vise à récompenser un apport significatif à la vie culturelle de la région du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques.

Il sera décerné pour une toute première fois à l’automne 2020, puis tous les deux ans par la suite. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 19 avril.

Impliqués dans le milieu culturel depuis toujours, Richard Lévesque et Andrée Côté de Rivière-du-Loup ont décidé de verser l’entièreté de la somme liée à la vente de leur résidence de la rue Fraser à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, un don de 200 000$. Ce don vise à créer ce prix en collaboration avec Culture Bas-Saint-Laurent et soutenir la mission de la SHGRDL.

Le prix Andrée et Richard Lévesque a pour mission d’encourager la création artistique et littéraire, la transmission de la culture, du patrimoine et de l’histoire par les œuvres et la recherche, contribuer à la reconnaissance et au rayonnement des œuvres qui mettent en lumière les caractères distinctifs du KRTB et reconnaitre la qualité et la portée d’une œuvre récente pour encourager l’importance de la création et contribuer au rayonnement de l’appartenance au territoire.

Les critères d’admissibilité et d’évaluation sont disponibles en ligne au culturebsl.ca. Le formulaire d’inscription se trouve aussi sur le site Web de Culture Bas-Saint-Laurent en suivant ce lien : https://www.culturebsl.ca/reconnaissance/prix-andree-et-richard-levesque

