La Bibliothèque Françoise-Bédard ajoute des centaines de livres jeunesse à sa collection numérique

Afin de soutenir les familles louperivoises en quête d’activités et d’idées pour occuper les jours qui passent, la Bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup vient d’ajouter des centaines de titres jeunesse et ados à sa collection numérique et d’acquérir des éditions supplémentaires des titres les plus courus de la section adulte.

La collection inclut désormais 465 livres jeunesse et ados, dont 113 destinés aux 5 ans et moins, 142 pour les 6 à 8 ans, 117 pour les 9 à 11 ans et 182 pour les 12 ans et plus. Pour sa part, la collection adulte comprenait déjà plus de 3 000 volumes de toutes sortes. Les usagers inscrits à la plateforme de téléchargement peuvent dès maintenant emprunter les documents disponibles.

Les nouveaux utilisateurs sont pour leur part invités à suivre la courte procédure d’installation de l'application de lecture, si nécessaire, et d’accompagnement à l’emprunt virtuel, disponible au VilleRDL.ca sous Loisirs / Bibliothèque / Collections numériques. Avant de commencer, il faudra avoir en main son numéro d’usager (BM0…) et NIP. En cas d’oubli ou d’absence d’un NIP, les employés de la bibliothèque pourront vous assister entre 9 h et 16 h 30, au 418 862-6529.

Il est à noter que l’emprunt virtuel suit les mêmes règles que l’emprunt en bibliothèque, c’est-à-dire qu’un document déjà emprunté est indisponible pour les autres. Les familles sont donc invitées à rendre les documents dès qu’ils sont lus, afin que d’autres puissent y accéder, et de ne pas non plus emprunter trop de documents d’avance.

La bibliothèque offre également à ses usagers l’accès à diverses ressources en ligne dont Biblimags, qui compte plus de 5 000 magazines de toutes sortes, des plus populaires aux plus spécialisés dans de nombreuses catégories : culture, loisirs, mode, bienêtre, santé, ados, sports, célébrités, histoire, voyage, revues, nature, etc.

Aucuns frais de retard ne seront imputés pendant la période de fermeture de la bibliothèque. Actuellement, un usager qui entre dans son dossier en ligne pourra voir courir des frais comptabilisés automatiquement par le système de gestion et d’opération, mais tous seront annulés rétrospectivement, lors de la réouverture de la bibliothèque. De même, pour ceux qui sont inscrits aux envois par courriel, le système achemine automatiquement les avis de retard ou de renouvèlement d’abonnement échu, mais il ne faut pas en tenir compte.