Une année active pour la compagnie Mars elle danse

Mars elle danse est en pleine ébullition et prévoit de nombreux projets en 2020, dont deux résidences de création, le Marathon de la création et les représentations de la création en danse contemporaine et art numérique, intitulée «Belles Bêtes».

Récipiendaire du Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre de l’entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent, la chorégraphe Soraïda Caron débute son nouveau projet de recherche et création «Élégante Chair». Ce triptyque chorégraphique met en scène trois œuvres de l’artiste de verre Ito Laïla Lefrançois en duo avec trois interprètes en danse contemporaine. Mme Caron participera à une résidence de création à la Maison pour la danse de Québec du 16 au 20 mars.

En collaboration avec le collectif Le Récif, la compagnie Mars elle danse sera en résidence de création dans leur auberge ancestrale de Trois-Pistoles avec la pièce «Élégante Chair» du 29 juin au 10 juillet. Le résultat de leur travail sera présenté au public dans ce même lieu le vendredi 10 juillet.

Mars elle danse, parrainée par Les Amis de l’art de la Maison du notaire, présentera le 3e Marathon de la création du 20 au 22 aout. Cinq artistes professionnels de la région du Bas-Saint-Laurent, toutes disciplines confondues, participeront à une résidence de création de deux jours dans la ville de Trois-Pistoles. Les artistes professionnels de la région du Bas-Saint-Laurent, toutes disciplines confondues, seront appelés à déposer leur candidature entre le 1er et le 30 juin afin de participer au Marathon de la création. Un jury sera mis en place afin de déterminer les artistes retenus.

Mars elle danse présentera sa dernière création en danse contemporaine et art numérique intitulée «Belles Bêtes» le mercredi 23 septembre à la salle Desjardins-Telus de Spect’Art à Rimouski et le samedi 5 décembre à la salle de spectacle régionale Desjardins de New Richmond. D’autres dates de spectacles sont à venir. Pour plus d’information : www.marselledanse.com.

Mars elle danse est une compagnie en danse contemporaine fondée et portée par la chorégraphe Soraïda Caron. Cette dernière a choisi d’installer son laboratoire de recherche et création à Trois-Pistoles dans le Bas-Saint-Laurent. Elle puise son imaginaire dans sa propre contemporanéité faisant de l'être humain, ses états et ses émotions, son leitmotiv créatif.