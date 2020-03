Initiation à l’origami à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

L’origami, cet art ancestral du pliage de papier, peut sembler complexe pour les non-initiés. Il s’agit en fait d’une pratique amusante et même pratique, permettant de créer différentes formes, tels que des bateaux, des fleurs et des animaux, mais aussi des emballages-cadeaux, voir même des bijoux.

Un atelier d’initiation à l’origami aura lieu le vendredi 13 mars à 14 h à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles. Sur place, Françoise Desjardins partagera ses astuces et conseils et soutiendra les participants. L’activité est gratuite et il est possible de s’inscrire dès maintenant au comptoir de prêt ou par téléphone au 418 851-2374.