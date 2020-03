Dan Bigras offre un spectacle intime à Pohénégamook

L’auteur-compositeur-interprète dont la réputation n’est plus à faire, Dan Bigras, présentera le spectacle de sa tournée «Le Temps des seigneurs» le samedi 14 mars à 20 h au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook. Pour cette prestation intime, il chantera ses plus grands succès accompagné de sa violoniste, Andrée Anne Tremblay.

Cette tournée est par ailleurs intimement liée à son autobiographie, intitulée elle aussi «Le Temps des seigneurs». «Quand j’écris quelque chose, ça vient aussi avec une mélodie. Ça me permet d’ouvrir les vannes. C’est naturel pour moi de terminer le projet de livre avec un spectacle, j’avais envie de faire la musique du livre», explique Dan Bigras.

Les mélodies qu’il déjà écrites et jouées lui ont permis de replonger dans certaines périodes de sa vie lors de l’écriture de son autobiographie. La musique est le fil conducteur qui lui a permis de se raconter. «Ce spectacle, c’est l’union entre deux mondes: la musique que je jouais dans les bars à 17-18 ans avec mon groupe Heavy Feather et le côté poétique mis en valeur par la violoniste. Je me situe entre le blues rock qui déménage et la poésie des chansons».

Le public pourra entendre ses grands succès, dont «Animal», une création qu’il interprète depuis 1990. Elle le chamboule encore aujourd’hui. «Je ne me tanne jamais, à chaque fois elle me vire autant à l’envers. Je n’ai pas envie de comprendre les paroles que j’ai écrites, je n’ai pas besoin de ça. C’est pareil comme le fait qu’on n’essaie pas d’analyser l’amour, on le vit», ajoute Dan Bigras.

Pohénégamook recevra l’auteur-compositeur-interprète dans le dernier droit de cette tournée. Les spectateurs auront donc droit à un spectacle qui est «très rodé». «J’ai hâte de monter sur la scène ces temps-ci, je me sens comme un petit gars qui attend son tour avant d’embarquer dans un manège», complète Dan Bigras. Cet enthousiasme sera assurément contagieux au Centre culturel Léopold-Plante le 14 mars prochain.

Après la sortie de son autobiographie et d’une compilation de chansons résumant ses 25 ans de carrière, Dan Bigras complète son tour du chapeau avec un spectacle multimédia inspiré de son livre et de son parcours.