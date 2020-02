Vernissage des reconstitutions virtuelles historiques René Pelletier

Le Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup convie la population au vernissage de l’exposition de René Pelletier, le mardi 3 mars prochain à 17 h. Toute la population est invitée à venir rencontrer l’artiste qui vous fera redécouvrir le patrimoine disparu de la région avec ses 62 œuvres.

L’exposition sera présentée jusqu’au 14 juin, sur les heures d’ouverture de la billetterie et lors des spectacles au Centre culturel Berger. Animé par sa grande passion pour l’histoire et pour l’architecture, M. Pelletier reconstruit virtuellement, en couleurs, de vieux édifices du patrimoine disparus depuis plusieurs années. Ces tableaux sont le résultat de recherches approfondies sur l’histoire et sur l’apparence d’origine des bâtiments provenant de vieilles photos, parfois très endommagées.

C’est un travail minutieux tout à l’honneur de René Pelletier qui est atteint d’ataxie; une maladie neuromusculaire qui rend la manipulation et la coordination fine des mains impossibles. M. Pelletier réalise que le dessin informatique lui donne enfin la possibilité de s’exprimer artistiquement, malgré ce handicap. «J’ai découvert dans la région un patrimoine bâti d’une incroyable richesse que je veux partager avec la population. Quand j’expose mes dessins, les personnes viennent me raconter des histoires vécues ou reliées à cette image. C’est très motivant et encourageant quand ils reconnaissent les lieux, et peuvent facilement s’imaginer être là à cette époque.»