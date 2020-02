Rosalie Vaillancourt et sa folie s’amènent à Rivière-du-Loup

L’humoriste Rosalie Vaillancourt a débuté la tournée de son tout premier spectacle en solo «Enfant roi» en novembre dernier et elle s’arrêtera à Rivière-du-Loup le 27 février à 20 h, au Centre culturel Berger. Le public aura droit à un conte de fées absurde, pour lequel l’humoriste n’a accepté aucun compromis.

Dès le début du spectacle, Rosalie Vaillancourt reçoit la visite d’une sorcière qui la transformera en «gros tas de merde» si elle n’est pas capable de prouver qu’elle est une bonne personne. «Je voulais créer un spectacle avec un côté théâtral, quelque chose qui peut m’amuser autant, même après trois ans de tournée, et qui me ressemble vraiment. Je n’avais pas envie de faire de compromis pour une boite de production. J’avais assez confiance en mon matériel pour le créer toute seule», explique l’humoriste de 27 ans.

Le public doit donc s’attendre à assister à un spectacle qui sort des sentiers battus et du moule du stand-up minimaliste, à l’américaine. «Je chante des chansons, je me sers de projections sur des écrans géants, j’ai un décor. C’est un spectacle interactif qui est définitivement écrit par quelqu’un qui a un TDAH», ajoute Rosalie Vaillancourt. La mise en scène est d’ailleurs signée par Pierre-François Legendre.

Ce spectacle s’adresse aux spectateurs de 13 ans et plus, et son style d’humour plait à un public hétéroclite. Il attire autant les personnes âgées que les plus jeunes. «Il y a toujours une partie improvisée avec les gens dans la salle, je parle de leurs métiers et de la région dans laquelle je me trouve», ajoute Rosalie Vaillancourt.

L’humoriste de 27 ans de Saint-Hyacinthe n’a pas peur d’aborder les sujets de manière crue, qui sont mis en vive opposition avec son personnage naïf aux traits enfantins. Rosalie Vaillancourt a par ailleurs remporté en 2017 les prix Coup de cœur et Meilleur spectacle au Zoofest. Elle a aussi gagné le concours de la relève et le choix du public au Festival d’humour de l’Abitibi-Témiscamingue.

Ce spectacle fait partie de la série «Humour piquant» de Rivière-du-Loup en spectacle. Pour plus d’information : rdlenspectacles.com ou 418-867-6666.