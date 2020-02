Partenariat majeur entre l’École de musique Alain-Caron et l’école La Croisée

Un important partenariat a vu le jour l’automne dernier entre l’école La Croisée et l'École de musique Alain-Caron (ÉMAC). Il permet un soutien accru pour l’apprentissage musical auprès des élèves des 2e et 3e cycles.

Le projet «Vers l’excellence» a pris forme et ses acteurs peuvent compter sur une aide financière de près de 39 000 $ du ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre du programme d’appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif.

Le premier volet de ce projet a été élaboré afin d’améliorer la technique instrumentale des musiciens de l’orchestre d’harmonie de l’École La Croisée. Ainsi, les jeunes musiciens de 5e et 6e année auront tout au long de l’année des cours individuels et des cours de groupe avec six spécialistes de l’ÉMAC.

«Notre harmonie existe depuis 20 ans maintenant. Le nouveau partenariat permet cette année aux 43 élèves qui en font partie de se rendre une fois par semaine à l’École de musique Alain-Caron pour rencontrer les spécialistes et développer leurs habiletés musicales. En plus d’être très motivant pour les élèves, on peut voir une différence cette année dans la progression de l’apprentissage des jeunes musiciens», explique Isabelle Busseau, enseignante à l’école La Croisée et directrice musicale de l’harmonie.

Le deuxième volet vise à initier les jeunes de 3e et 4e année à la musique d’ensemble, à pousser plus loin la compréhension de la théorie musicale et ainsi à les préparer pour l’orchestre d’harmonie. Bien que la flute à bec fasse l’objet de préjugés, cet instrument suscite auprès des jeunes un réel intérêt. Le nouvel ensemble de flutes est composé de huit jeunes musiciens jouant des instruments de différents formats : la flute soprano, alto, ténor, voire même la flute basse. C’est Sophie de Courval, saxophoniste et enseignante au sein des deux institutions, qui est responsable de cette portion du projet.

Le projet «Vers l’excellence» est un partenariat constructif et novateur impliquant l’ÉMAC, l’École La Croisée et le ministère de la Culture et des Communications.