À première vue au BeauLieu culturel du Témiscouata

Une nouvelle programmation de courts métrages arrive cet hiver au BeauLieu culturel du Témiscouata. Le 22 février à 20 h, les cinéphiles de la région pourront découvrir six courts métrages provenant du Québec et de l’international.

Les films «Bleu tonnerre» de Jean-Marc E.Roy et Philippe David Gagné, «Mal de cœur» de Franie Éléonore Bernier, «Beautiful loser» de Maxime Roy, «Russian Roulette» de Ben Aston, «Stock Shot» de Guillaume Monette et «Grimaces» de Gabrielle Tougas-Fréchette et Ian Lagarde seront présentés.

Les projections s’adressent è un public de 16 ans et plus. Ce projet rendu possible grâce à l'entente de développement culturel de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et au ministère de la Culture et des Communications.