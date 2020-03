La Bonne Chanson à la Cour de circuit de L’Isle-Verte cet été

L’ensemble vocal La Bonne Chanson sera de retour à la Cour de circuit de L’Isle-Verte en juin prochain. Devant le succès remporté en 2019, la Fondation du patrimoine de L'Isle-Verte a décidé de réinviter ce groupe les 25 et 27 juin, à 19 h 30, ainsi que le dimanche 28 juin à 14 h.

L’ensemble vocal féminin, sous la direction de Françoise Dubé, regroupe des choristes de la région et peut accueillir quelques nouvelles choristes en audition. Paul Talbot, pianiste et Michel Bélanger guitariste accompagneront le groupe. Le répertoire consigné dans les recueils de la Bonne Chanson par l’Abbé Gadbois nous fait apprécier la richesse de notre patrimoine culturel.

L’implication de l’ensemble vocal La Bonne Chanson contribue au financement de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte et au maintien des activités de la Cour de circuit. Les billets seront disponibles au début du mois de mai. Pour plus d’information, il est possible de joindre Françoise au 418-898-6120 ou par courriel à l’adresse [email protected]