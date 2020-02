Concert bénéfice de musique traditionnelle pour le Festival-concours de musique

Le samedi 14 mars, dès 20 h, la Maison de la culture de Rivière-du-Loup vibrera au son de la musique traditionnelle de concert alors que Sabin Jacques, accordéoniste, et Rachel Aucoin, pianiste, présenteront un concert bénéfice au profit des jeunes participants du Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent.

Sabin Jacques et Rachel Aucoin forment un duo en musique comme dans la vie depuis 1999. Leur duo témoigne d’une extraordinaire complicité, qui s’entend et se sent. Ayant joué pour des centaines de veillées de danse, leur musique est imprégnée d’une irrésistible joie de vivre. Par leur récent projet intitulé Grandes Rencontres, ils nous amènent ailleurs, quelque part entre la soirée traditionnelle et le grand concert classique. Pour l’occasion, ils présenteront un programme tiré de leur plus récent album, constitué essentiellement de compositions du grand maitre de l'accordéon québécois, Philippe Bruneau. Grâce à ce type d’évènement bénéfice, le FCM a pu offrir plus de 80 000 $ en bourses aux jeunes musiciens depuis sa première édition en 2007.

Les billets sont en vente à la librairie J.A. Boucher de Rivière-du-Loup, auprès de Chantale Deschamps, secrétaire du FCM, au 418 714-5348 et par courriel à [email protected]