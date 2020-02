Trois-Pistoles en chansons lance sa période d’inscriptions

Le 14e concours de talents Trois-Pistoles en chansons sera de retour cet été au Camping KOA Bas-Saint-Laurent de Saint-Mathieu-de-Rioux lors de deux weekends de juillet, soit du 10 au 12 juillet, et du 17 au 19 juillet.

Le directeur de l’évènement Éric Côté a présenté le 11 février les quatre artistes qui agiront en tant que marraines et parrains d’honneur auprès des participants. Son choix s’est arrêté sur Lili-Ann De Francesco, Zagata (Jesse Proteau), Émilie Brochu et Tommy Charles. Ils ont tous les quatre participé à l’aventure télévisée de La Voix au cours des dernières années.

Plus de 120 participants sont attendus dans les huit catégories : Frimousse 12 ans et moins, Interprète 13-17 ans, Interprète 18-24 ans, Interprète 25-39 ans, Interprète 40 ans et plus, Interprète country, Auteur-compositeur-interprète et Arts de la scène.

En nouveauté pour cette 14e édition, dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète, les participants pourront s’inscrire, peu importe la langue dans laquelle leurs chansons sont écrites. Auparavant, seules les compositions en français étaient acceptées.

«Je lance un appel aux gens des régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques afin qu’ils tentent leur chance de participer à ce concours, qui se déroule près de chez eux à Saint-Mathieu-de-Rioux. Environ 85 % des inscriptions proviennent de l’extérieur de la région, ailleurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick», explique le directeur de Trois-Pistoles en chansons, Éric Côté.

La marraine d’honneur Émilie Brochu, originaire de La Tuque, a d’ailleurs été lauréate de la catégorie Interprète 17-20 ans de Trois-Pistoles en chansons en 2014. Elle revient année après année à Saint-Mathieu-de-Rioux afin de participer à ce concours ou d’y assister. «C’est un concours de chant qui est chaleureux, mais les gens autour le sont aussi (…) J’ai une approche très humaine, je veux leur apprendre que tu peux persévérer pour réaliser tes rêves, même si tu viens d’une petite place. Quand tu as des bonnes personnes dans ton entourage, c’est réalisable», ajoute Émilie Brochu.

Les candidats ont le choix de se présenter lors des auditions les 18 et 19 avril à Québec au Pub Chez Murphy’s ou de déposer sur le portail Canal artistes un démo de deux chansons.

La période d’inscriptions est ouverte jusqu’au 5 avril prochain, au www.canalartistes.com. Plus de 8 000 $ seront remis en bourses et prix aux participants. Certains d’entre eux auront la chance de prendre part à des spectacles à Cuba en janvier 2021.

Les huit premières présentations de ce concours se sont déroulées à l’école secondaire de Trois-Pistoles et depuis six ans maintenant, il a déménagé au Camping KOA Bas-Saint-Laurent de Saint-Mathieu-de-Rioux. Selon les informations de l’organisation de Trois-Pistoles en chansons, l’évènement représente environ 250 000$ de retombées économiques pour la région.