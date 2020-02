Soutien financier pour 19 projets artistiques au Bas-Saint-Laurent

Un soutien de 338 915 $ sera octroyé à 12 artistes et 7 organismes artistiques professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent.

Les créateurs qui reçoivent un soutien pour réaliser leurs projets sont : Yves Arcand (Matane, MRC de La Matanie), Andrée Bélanger (MRC de Témiscouata), Soraïda Caron (MRC des Basques), Josée Desjardins (Rimouski, MRC de Rimouski-Neigette), Tom Jacques (Rimouski, MRC de Rimouski-Neigette) Pilar Macias (La Pocatière, MRC de Kamouraska) Marie-Christine Pinel (MRC de Rimouski-Neigette), Émilie Rondeau (MRC de Kamouraska) Xavier Sénéchal (MRC de La Matapédia) Robin Servant (Rimouski, MRC de Rimouski- Neigette), Cylia Themens (MRC de La Mitis), Léonie Therrien Tremblay (MRC de La Matanie).

Les projets des organismes suivants sont soutenus : Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC) (Mont-Joli, MRC de La Mitis), Espace F (Matane, MRC de La Matanie), Hétéroclite, la Boite à culture (MRC de Rivière-du-Loup), Quatuor Saint-Germain (Rimouski, MRC de Rimouski-Neigette), Tour de Bras (Rimouski, MRC de Rimouski-Neigette), Voir à l'Est (MRC de Rivière-du-Loup) et Vrille art actuel (La Pocatière, MRC de Kamouraska).

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil des arts et des lettres du Québec, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme, en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires.

Le programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent est issu d’une entente conclue en 2019 pour laquelle un montant total de 1 093 845 $ a été investi par les partenaires. Ce montant, réparti sur trois ans assure la mise en œuvre du programme, qui permet de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Deux autres appels de projets sont à venir dans le cadre de cette entente en 2020 et en 2021.

Voici davantage de détails à propos des projets qui ont obtenu du financement :