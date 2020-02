Un spectacle pour sauver des vies à Témiscouata-sur-le-Lac

À l’initiative de Jimmy Dunphy et de son groupe de musique Knobless, un spectacle-bénéfice au profit du Centre de prévention du suicide du KRTB sera organisé le 8 février à 20 h à la salle Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac. Isabelle et Réjean et le groupe Treize participeront aussi à cette initiative.

«C’est une idée que j’avais depuis un bout de temps, de faire un spectacle afin d’amasser des fonds pour la prévention du suicide. J’ai été touché de près parce que mon frère s’est suicidé il y a trois ans. Cette cause me tient vraiment à cœur», explique l’organisateur et bassiste de Knobless, Jimmy Dunphy.

Les groupes Knobless, Isabelle et Réjean et Treize remettront non seulement le prix des billets au Centre de prévention suicide du KRTB, mais les spectateurs seront aussi invités à faire des dons pour la cause. Les fonds amassés iront en totalité à l'organisme.

«Tout le monde connait de près ou de loin une personne qui a commis le drame du suicide», ajoute M. Dunphy. Cette cause est d’autant plus importante puisque deux de ses connaissances se sont enlevées la vie depuis le début du mois de janvier seulement. Ce spectacle s’inscrit également dans le cadre de la 30e Semaine nationale de prévention du suicide qui se déroule du 2 au 8 février.

Il est possible de réserver des billets en composant le 418-940-0527. Ils sont aussi disponibles dans divers points de vente de la région dont l’Intermarché Coop, la Station-service Michaud, l’épicerie chez Francis et à la Fromagerie le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac, de même qu’à l’épicerie Maxym de Dégelis. Ils seront aussi en vente à la porte le soir du spectacle.