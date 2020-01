Changement de formule pour le spectacle des Cowboys Fringants à Rivière-du-Loup

Le spectacle des Cowboys Fringants prévu au Shows du garage à Rivière-du-Loup le 18 avril à 20 h sera déplacé à la Salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger, avec sièges assignés. Des billets supplémentaires seront mis en vente dès 21 h le 31 janvier.

Ce changement de formule s’explique par la création d’un nouveau spectacle, pour la tournée de leur nouvel album «Les Antipodes», avec une scénographie complète incluant une conception d’éclairage élaborée, un décor et de la projection vidéo. De plus, la mise en scène nécessitera un espace minimal pour les déplacements des membres du groupe et c’est pourquoi Rivière-du-Loup en spectacle est contraint de présenter le spectacle dans une salle plus grande afin d’offrir à sa clientèle le spectacle intégral des Cowboys.

La priorité des sièges reviendra à tous ceux ayant déjà leurs billets, par ordre d’achat. Un préposé à la clientèle rejoindra les détenteurs de billets dans les prochains jours afin de leus faire choisir les sièges en remplacement de leurs billets actuels. Aucune action n’est donc nécessaire de leur part. Les spectateurs pourront se lever durant le spectacle et par conséquent de choisir ses places de sièges en conséquence.

Frédéric Roussel, le directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles, se montre compréhensif de la situation. «Ce changement de salle imprévu permettra aux adeptes des Cowboys Fringants de découvrir un tout nouveau spectacle plus élaboré qui n’aurait pas été possible d’accueillir aux Shows du garage». Les billets supplémentaires seront en vente ce vendredi 31 janvier, dès 21 h au rdlenspectacles.com.