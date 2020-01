Raton Lover en spectacle pour la rentrée du Cégep de Rivière-du-Loup

Pour la rentrée du congé hivernal, le Cégep de Rivière-du-Loup et le Rainbow Submarine se sont associés pour accueillir le groupe de musique folk rock Raton Lover au Carrefour du Cégep, le jeudi 23 janvier à 20h.

En tournée, ce groupe a joué avec plusieurs artistes aux styles variés, tels que Bleu Jeans Bleu, Éric Lapointe, Yann Perreault et Émile Bilodeau. Le guitariste Éric Blanchard de Sainte-Rita se dit enthousiaste à l’idée de présenter le premier spectacle de la tournée du 3e album intitulé «Changer de trottoir». «On avait déjà fait un spectacle pour le Rainbow Submarine et nous avons vécu une belle expérience. Le public du Cégep, on adore ça, c’est très différent et ça bouge un peu plus. On modifie un peu notre liste de chansons par rapport à notre auditoire.»

Le groupe, accompagné par Rosemarie Records, jouera également à Matane et au Grand Théâtre de Québec dans le cadre de cette tournée. Le spectacle au Carrefour du Cégep de Rivière-du-Loup est ouvert à tous et les billets sont disponibles au lepointdevente.com, ou à la porte le soir du spectacle.

Paru le 13 septembre dernier, le nouvel opus de Raton Lover ouvre une porte vers un environnement sonore plus libre et plus aérien, sans pour autant délaisser le caractère organique et les influences des années 1960 et 1970 qui ont teinté le parcours du groupe depuis sa formation en 2012.