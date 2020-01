Un piano de concert Steinway pour le Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski et la collectivité rimouskoise pourront bénéficier, en 2020, d’un piano de concert de marque Steinway. Cette importante acquisition par la Fondation du Conservatoire de musique de Rimouski, rendue possible grâce à la contribution de ses donateurs, permettra de doter l’institution et la région d’un instrument de très haut niveau dont pourront bénéficier les talents actuels et futurs du Conservatoire, mais également les prestigieux interprètes invités, de même que plusieurs organismes et évènements culturels du Bas-Saint-Laurent.

C’est sous la supervision d’un comité d’experts recommandé par le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec que le piano de marque Steinway, modèle D, d’une dimension de 9 pieds, sera soigneusement choisi à New York le 23 janvier. D’une valeur de 230 000 $, ce piano de concert est reconnu pour sa sonorité raffinée ainsi que ses subtilités inégalables faisant sa renommée auprès des plus grands interprètes.

«Le Conservatoire de musique de Rimouski est plus que comblé par le don de ce nouveau piano, qui profitera à plus d’une centaine d’élèves, tout en nous permettant de demeurer un intervenant de premier plan dans le développement de la culture et un moteur de la vie culturelle, sociale et économique du Bas-Saint-Laurent», mentionne Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

La Caisse Desjardins de Rimouski et la Caisse Desjardins de Neigette et Mitis-Ouest ont collaboré pour faire un don majeur de 125 000 $. Desjardins, la Ville de Rimouski (don de 50 000 $), la Congrégation religieuse des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire et Monsieur Jack Herbert et autres donateurs particuliers jouent un rôle essentiel dans le soutien à la Fondation et au Conservatoire pour faire découvrir, soutenir et propulser des élèves talentueux du Bas-Saint-Laurent.