Un atelier musical pour toute la famille au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec l’École de musique Alain-Caron, invite petits et grands à venir expérimenter la musique en tant que musiciens au sein d’un orchestre en compagnie de la musicienne Sophie Poulin de Courval, le samedi 18 janvier à 10 h 30.

L’activité consiste en une œuvre musicale participative en quatre mouvements inspirés de l’exposition de l’artiste Robert Roussil. Sous la direction du chef d’orchestre, les participants créeront une œuvre musicale avec des instruments simples d’exécution et à la portée du grand public sans expérience musicale.

Les instruments de musique sont choisis en fonction de leur facilité à produire un son: xylophone orff, flûtes à bec de papier, petites percussions, plaques métalliques, etc. Une personne sans aucune expérience musicale sera ainsi capable d’en tirer une jolie sonorité et de suivre le chef d’orchestre.

L’atelier, offert aux 7 ans et plus, se tiendra le samedi 18 janvier à 10 h 30, au Musée du Bas-Saint-Laurent. Les tarifs réguliers du musée s’appliquent. En cas de mauvais temps, l’atelier sera remis le lendemain, à la même heure. Pour plus d’informations et pour les inscriptions, rendez-vous sur le site internet du musée au www.mbsl.qc.ca.