En chanson pour l’avenir de la communauté de Saint-Clément

Le 1er février, un concert bénéfice est organisé à Saint-Clément au profit de deux initiatives communautaires, la Maison familiale rurale du KRTB et le programme d’immersion anglaise de l’école primaire de la municipalité. Ce spectacle de du groupe That’s All Folk, aura lieu au centre des loisirs le samedi 1er février prochain dès 19 h 30.

Les billets sont en vente dans plusieurs commerces du haut pays des MRC des Basques et de Rivière-du-Loup et à la municipalité de Saint-Clément.

La Maison familiale rurale du KRTB est un organisme d’éducation alternative qui offre une expérience d’apprentissage en alternance stage-études et de résidence dans un milieu de vie communautaire à Saint-Clément. Le programme d’immersion anglaise de Saint-Clément est pour sa part une initiative locale d’apprentissage destinée aux jeunes de 5e et de 6e année de l’école primaire de Saint-Clément. En plus du corps professoral dédié à ce programme, une ressource d’assistance pédagogique, soutenue entièrement par la communauté, veille à l’accompagnement des élèves.

Dans leur ensemble, ces deux initiatives communautaires favorisent la vitalité et le développement de la municipalité. That's All Folk, c'est Sylvie Belzile et Réal Chouinard de Rivière-du-Loup qui pendant plus de 20 ans sont montés sur la scène sous le nom de L'Autre Temps. Se joignent à eux, Michel Hénault de Saint-Jean Chrystostome et Régis Savard, deux musiciens d’expérience qui sont à la fois guitaristes, bassistes, harmonicistes et chanteurs. Ce groupe se veut un retour aux sources du style musical folk.

Pour toute information ou pour réserver des billets, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le bureau municipal de Saint-Clément au (418) 963-1607#4.