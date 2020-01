Le Tremplin de Dégelis recevra Luce Dufault en mai

Il n’y a pas que les soirs de scotch qui enchanteront Luce Dufault, en mai prochain. Le comité organisateur du 21e Tremplin de Dégelis ont annoncé que cette interprète de haut calibre sera la porte-parole de l’évènement qui se déroulera du 11 au 17 mai. Les inscriptions sont désormais lancées et les artistes émergents, tant en humour qu’en chanson, ont jusqu’au 20 février pour s’inscrire.

Plus de 50 000 $ seront offerts en prix, en bourses et en formations aux lauréats du Tremplin de Dégelis en 2020. Ce 21e évènement sera animé par l’humoriste Rolly Assal, grand gagnant de la catégorie humour du Tremplin en 2018.

«Avec l’excellent travail de Chantal St-Laurent et de toute son équipe, et la contribution de de la municipalité qui ne se dément pas, je pense que c’est un exemple pour d’autres localités qui ont des projets en veille ou qui pourraient éventuellement prendre cette envergure», a commenté le préfet de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois.

Le Tremplin de Dégelis s’est doté en 2015 d’une planification stratégique sur un horizon de cinq ans. Parmi les éléments importants, le comité organisateur souhaitait déployer davantage l’évènement sur le territoire du Témiscouata, et l’équipe a tenu parole. Des piquenique musicaux et prestations sont organisées dans plusieurs municipalités de la région lors du festival en mai, chaque année.

«Ce qu’on constate dans la nouvelle planification stratégique qu’on va revisiter pour les cinq prochaines années, c’est qu’au fil du temps s’est développé un caractère particulier au Tremplin, son volet intergénérationnel. Il se retrouve autant chez les participants et les bénévoles que dans notre équipe. Toute cette chimie qui s’installe, c’est une richesse inestimable et ça fait maintenant partie de notre ADN. Nous en sommes très fiers», a commenté le président du Tremplin, Christian Ouellet.

Le Tremplin de Dégelis a terminé la 20e édition l’an dernier avec des surplus de 40 000 $ dans ces poches. Un montant de 15 000 $ est réservé pour des projets de développement qui se concrétiseront au cours des prochains mois, dont la nouvelle planification stratégique, le renouvèlement de l’image de marque par l’entreprise Tchin Tactic de Rivière-du-Loup, le changement du logo et un virage numérique. Ces nouveautés devraient être dévoilées en avril prochain.

La présidence d’honneur de l’évènement a été confiée cette année à Jean-Marie Castonguay, qui oeuvrait habituellement dans l’arrière-scène du Tremplin, à l’Hôtel 1212. Les participants peuvent s’inscrire dans cinq catégories : auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus), interprète (13-17 ans ou 18 ans et plus), humour (13 ans et plus) et trampoline (12 ans et moins) sur le site Internet officiel www.festivalletremplin.com.

Notons que le Tremplin de Dégelis a reçu la distinction Entreprise culturelle de l’année remise lors du Gala de l’entreprise du Témiscouata, le 19 octobre dernier. Des artistes tels que Maxime Landry, André Sauvé, Sam Breton et Klô Pelgag sont d’ailleurs passés par le Tremplin de Dégelis au cours des dernières années.