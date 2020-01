Des milliers de magazines numériques gratuits à la bibliothèque Françoise-Bédard

La bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup offre à tous ses abonnés la plateforme de magazines numériques Biblimags. Elle donne accès gratuitement à plus de 5000 magazines, des plus populaires aux plus spécialisés.

De L’Actualité à Elle, en passant par Voir, Je cuisine, Cool!, Véro, Golf et Urbania, chaque lecteur trouvera son compte parmi l’imposant catalogue de titres. Biblimags possède ainsi une offre québécoise et canadienne étendue en langue française, en plus du catalogue anglophone et international le plus complet, dans 50 langues.

Les numéros récents comme plus anciens peuvent être lus en ligne ou téléchargés sur un appareil mobile ou un ordinateur. Pour accéder au service, il suffit d’être abonné à la bibliothèque et d’accéder à biblimags via le catalogue en ligne ou le site Web. Pour de plus amples informations ou de l’aide, on peut s’informer à la bibliothèque ou appeler au 418 862-6529.

Ce nouvel outil vient enrichir l’offre numérique de la bibliothèque. En effet, près de 4000 livres numériques sont actuellement disponibles aux abonnés, par l’intermédiaire de la plateforme pretnumerique.ca. D’autres ressources numériques, dont l’auto-apprentissage, des encyclopédies et des journaux, sont également à la disposition des usagers.