Le 23e Rendez-vous des Grandes Gueules : petit bilan

Le Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles, ce festival de contes et de récits de la francophonie ancré depuis maintenant 23 ans au cœur du Bas-Saint-Laurent a présenté cette année 38 spectacles dans le cadre du Rendez-vous s’épivarde, à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles, en randonnée et dans une dizaine d’écoles primaires et secondaires.

Cet évènement, c’est aussi des formations, des ateliers de création de récits de vie, une projection, une table ronde, un lancement de livre, une remise de prix, une soirée DJ et différentes animations.

Un total de 41 artistes de la parole sont montés sur les diverses scènes de la région pour faire voyager le public avec leurs mots. L’équipe du Rendez-vous des Grandes Gueules a pu compter sur 34 bénévoles pour veiller au bon déroulement de l’évènement. On dénombre près de 3 000 spectateurs qui ont participé aux festival, près de 700 jeunes qui ont été mis en contact avec le conte et environ 500 visiteurs au Rendez-vous s’épivarde.

Pour une deuxième année, le Rendez-vous des Grandes Gueules a choisi de diriger les projecteurs sur une parole dont les échos ne sont pas toujours suffisamment entendus. Regroupant femmes de lettres, femmes de tête, femmes de mots… cette édition féminine s’est réalisée sous l’inspiration «Femmes de paroles».

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, l’organisme organisateur du festival, ont confirmé la tenue de l’évènement l’an prochain du 3 au 11 octobre 2020. Pour une 24e année, le Rendez-vous des Grandes Gueules animera les imaginaires et ouvrira toutes grandes les portes de la parole et de la rencontre.