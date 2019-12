Un coffret de musique apaisante pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

L’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup a mis sur pied un projet musical d’envergure au cours de la dernière année. Elle a lancé le 4 décembre dernier un album de musique douce et apaisante intitulé «Cadence», destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, mais également à tous les mélomanes en quête de quiétude.

Les 82 pièces de ce coffret musical sont interprétées par des musiciens de l’ÉMAC. Elles ont été enregistrées en juin dernier à la salle Prelco de l’école de musique en collaboration avec le studio François Couture de Québec. Les instrumentistes qui ont participé à cette initiative sont Rose-Line Bérubé, Rino Bélanger, Johanne Pelletier et Marie Pelletier au piano, Olivier Martin et David Jacques à la guitare et Nathalie Giguère au violoncelle, accompagnée au piano par Jérémie Pelletier.

«Ça fait un an et demi qu’on a pensé à ce projet. Ça faisait suite aux activités de musicothérapie de l’ÉMAC. Les bienfaits de la musique sont de plus en plus prouvés par des études scientifiques chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer», explique l’instigatrice du projet Cadence, Marie Pelletier. L’ÉMAC a consulté un spécialiste de la maladie d’Alzheimer, le Dr Philippe Voyer de l’Université Laval, pour choisir les pièces et les instruments. On retrouve notamment sur ce disque Jeux interdits, Parlez-moi d’amour, Over The Rainbow, la Valse de Brahms et l’Ave Maria de Schubert.

«On peut aller chercher les personnes atteintes de la maladie facilement avec la musique. Si on a des personnes avec des taux d’anxiété extrême ou d’agressivité, la musique vient apaiser ces moments d’agressivité et elle va donner un coup de main à l’aidant pour essayer de contrôler ces crises. Ça les met dans un état de tranquillité et on est capable de faire les soins plus facilement», souligne Louise Thériault, responsable du point de service KRT de la Société d’Alzheimer. Elle ajoute toutefois qu’il faut bien connaitre leurs gouts musicaux pour s’assurer que l’écoute soit bien reçue par le patient. L’offre de ce coffret musical a été élargie aux résidences de personnes âgées, aux centres de la petite enfance, aux garderies scolaires et au grand public.

Les coffrets, produits au nombre de 1000 pour le moment, sont disponibles à la Librairie J.A. Boucher, à la Librairie du Portage de Rivière-du-Loup et sur le site web projetcadence.com. Le graphisme de ce projet a été réalisé par Emmanuelle Garneau et le projet a pu compter sur le soutien du ministère de la Culture et des Communications, de la Fondation Léonne-Ouellet et de la Ville de Rivière-du-Loup.