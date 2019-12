Les Rockerpanels se démarquent à Edmundston

Le groupe de musique les Rockerpanels a remporté le 29 novembre la 2e place en finale du concours «Battle of the Bands» au Casino Grey Rock d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

Sans attentes, ils s’étaient inscrits à cet évènement en juillet dernier. Les musiciens Jérôme Lebel (Saint-Cyprien) à la basse, Alexandre Caron (Saint-Cyprien) à la batterie, Claude Ouellet (Saint-Clément) à la guitare et au piano, Sylvain Tremblay à la guitare (Saint-Clément), et Paméla Côté (Rimouski) au chant étaient loin de se douter qu’ils se rendraient jusqu’à la finale.

«C’était une très belle expérience pour nous et c’était la première fois qu’on participait à une compétition de ce genre. L’éclairage et le son de cette salle étaient vraiment de bonne qualité, il y avait environ 800 personnes pour la finale, c’était tout un party!», s’est exclamé Alexandre Caron. La compétition a été remportée par le groupe Fairweather du Nouveau-Brunswick.

«On jouait 25 minutes de spectacle, soit environ six chansons. On se faisait évaluer selon notre prestation, nos interactions avec le public et les réactions dans la salle. On joue majoritairement du vieux rock des années 1970 à 1980», a précisé Alexandre Caron. Pour les Rockerpanels, participer à un tel évènement leur permet de se faire connaitre et, bien entendu, de tester leur tolérance au stress. Ils seront d’ailleurs en spectacle le 20 mars 2020 à la P’tite Grenouille de Rivière-du-Loup.