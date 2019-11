L’Harmonie de Rivière-du-Loup en concert à Saint-Hubert

Les airs de Noël résonneront à l’église de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup le 1er décembre à 14h, à l’occasion du spectacle-bénéfice offert par l’Harmonie de Rivière-du-Loup.

Sous la direction musicale de Sylvie Pelletier, plus de trente musiciens interprèteront différents classiques du temps des Fêtes et quelques plusieurs arrangements musicaux qui ne manqueront pas de mettre le public dans l’ambiance de Noël.

Ce concert accessible pour toute la famille est réalisé au profit de la Coop santé et solidarité de Saint-Hubert et de la Fabrique de Saint-Hubert. L’entrée est libre et une contribution volontaire sera demandée au public. Pour plus d’information : 418-497-3903