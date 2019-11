Le groupe Ski d’fond remporte la finale locale de cégeps en spectacle

Le groupe Ski d’fond a remporté la 41e Finale locale de Cégeps en spectacle, le lundi 25 novembre dernier, au Carrefour du Cégep de Rivière-du-Loup grâce à la pièce «Antimonochrome», en compétition dans la catégorie «Création musique chant».

Le groupe obtient ainsi une bourse de 250 $, remise par l’Association générale des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi), en plus de participer à la Finale régionale de l’Est-du-Québec qui se tiendra au Cégep de Saint-Félicien le 14 mars 2020.

Ski d’fond est composé de Loïc Lafrance, Noé Bédard, Léo Gabriel De La Sablonnière, étudiants en Sciences humaines et de Gabriel Chouinard, étudiant au Tremplin DEC.

Le coup de cœur du public a été, quant à lui, remis au groupe formé de Anthony Hamelin (Arts, lettres et communication), Jolyanne Bastille-Sirois (Tremplin DEC), Mariane Stephanie Tadjuidje W. (Éducation à l’enfance) et Alfred Steve Mvondo Akoa (Graphisme). Ils interprétaient la pièce «Les yeux de la mama» de Kendji Girac . Ce prix était accompagné d’une bourse de 100 $, remise par la Coopérative Coopsco du Cégep de Rivière-du-Loup.

DOUBLÉ POUR MALEDOG

Le duo Maledog, formé de Emma Tremblay-Roberge et Jessy Thériault, étudiante et étudiant en Arts visuels, a remporté les deux prix restants, soit la bourse du 50e anniversaire du Cégep pour le 2e meilleur numéro, d’une valeur de 100 $, ainsi qu’une session d’enregistrement offerte par le studio et salle de spectacle Rainbow Submarine.

Animée par Karine Raymond-Marcotte, conseillère à la vie étudiante et Shirley Martial, étudiante en Soins infirmiers, la Finale locale a pu être réalisée grâce à la participation de Guillaume Pigeon à la direction technique et Marcel Deschamps à la direction artistique. La seconde partie a été assurée par un groupe formé d’employés du Cégep qui ont interprété «Puits sans fond» et «Compter les corps» du groupe punk-rock Vulgaires machins. La formation était composée de Daniel Breton, Isaac Des Gagné-Bouchard, René Gingras et Pierre Pelletier. Soulignons finalement la présence de nombreux bénévoles, tant juges que techniciens.

L’évènement Cégeps en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) et représente un tremplin unique pour la relève artistique et un lieu d’apprentissage privilégié pour les nombreux bénévoles impliqués dans le projet.