L’Ensemble vocal Synergie en tournée pour Noël

La tournée de Noël de l’Ensemble vocal Synergie aura lieu le 30 novembre de 9h45 à 15h15 dans neuf municipalités de la région. Les chanteurs entonneront des airs festifs sur le perron des églises de la région.

Ils interprèteront un répertoire de Noël ainsi que quelques nouvelles chansons sous la direction de la cheffe de choeur Leela. La tournée s’arrêtera d’abord à l’église de Saint-Simon-de-Rimouski à 9h45. Ensuite, les chanteurs se rendront à Saint-Mathieu-de-Rioux à 10h15, puis à Sainte-Françoise à 10h50.

La musique résonnera ensuite à Sainte-Rita à 11h30, à Saint-Cyprien à 12h30, et à Saint-Clément à 13h. L’église de Saint-Jean-de-Dieu recevra les chanteurs à 13h45 et ils se rendront après à Notre-Dame-des-Neiges à 14h30. La tournée se terminera à la salle Adélard-Godbout de Saint-Éloi à 15h15. Il est possible d’obtenir plus d’information en composant le 418-851-5710.