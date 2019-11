«Chef.fe.s de brousse» en formule 5 à 7 au Caveau des Trois-Pistoles

Le réalisateur bas-laurentien Nicolas Paquet présentera son nouveau documentaire «Chef.fe.s de brousse» le mardi 26 novembre à 17h au Caveau des Trois-Pistoles, en compagnie de Josiane Plamondon, cuisinière au restaurant Chez Saint-Pierre. La projection du film est gratuite et sera suivie d’échanges avec le réalisateur.

Des bouchées aux saveurs du terroir seront vendues sur place, en apéro, au profit de la Cuisine collective des Basques. Le documentaire «Chef.fe.s de brousse» suit les traces de trois chefs qui changent le monde, à grands coups de couteaux, une assiette à la fois. Artisans culinaires hors de l'ordinaire, Kim Côté (Kamouraska), Colombe Saint-Pierre (Bic) et Pierre-Olivier Ferry (Mitis) sortent des sentiers battus et créent une cuisine identitaire inspirée du territoire. Devant la caméra, ils se dévoilent comme acteurs de changement pour leur communauté rurale. Ils et elles sont devenus de véritables phares de la cuisine régionale et nationale.

«Chef.fes.de brousse s’inscrit dans ma démarche pour le déploiement d’une cinématographie qui déjoue les préjugés en illustrant la ruralité comme elle peut aussi être: dynamique et pleine d’avenir. Le documentaire devient le prétexte tout indiqué pour discuter ruralités et vie en région», spécifie Nicolas Paquet. L’activité est soutenue par l’Entente de développement culturel entre la MRC des Basques et le ministère de la Culture. Elle se veut aussi un prétexte à l’échange entre citoyens et acteurs culturels. Le film débutera à 17h30 et est d’une durée de 70 minutes.