Deux conférences dépaysantes ce novembre à la bibliothèque Françoise-Bédard

Le mois de novembre est loin d’être gris à la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup. Celle-ci convie les citoyens à deux conférences qui sortent des sentiers battus, traitant respectivement de rencontres interculturelles au Québec et du comportement de certains représentants de la faune québécoise.

Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, la conférence «Vivre ensemble au Québec» de l’anthropologue Isabelle Matte sera ainsi présentée le lundi 18 novembre, dès 18 h 30. «On dit souvent des Québécois qu’ils sont tissés serré. Pourtant, alors que la solidarité est une disposition positive, on a parfois l’impression que cette affirmation porte une certaine aura de négativité… Pourquoi? Est-ce l’idée même de ce qu’est un Québécois qui est au cœur du problème?» Les participants pourront en savoir plus et discuter de cette intéressante question lors de l’activité, offerte en collaboration avec le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup.

Le rendez-vous «Par ici les jeudis!» de novembre offre pour sa part la conférence «Percer les mystères du comportement animal», avec la chercheure en écologie Charline Chouchoux. Elle fera découvrir comment les animaux choisissent leurs partenaires, s’orientent, communiquent, se nourrissent et se protègent des prédateurs. Lièvres - c’est Monsieur Mô qui va être content! -, renards et tamias rayés sont ses sujets de prédilection. Rendez-vous le jeudi 21 novembre, dès 19 h.

La programmation complète de la bibliothèque Françoise-Bédard est disponible au comptoir du prêt, sur sa page Facebook ou sur le site web de la Ville de Rivière-du-Loup au VilleRDL.ca. Pour information ou inscription, contactez la bibliothèque au 418 862-4252.