Un succès pour la 4e Semaine des arts et du design

La 4e Semaine des arts et du design du Cégep de Rivière-du-Loup a encore une fois renouvelé son approche cette année, en proposant aux étudiants des programmes de Design d’intérieur, de Graphisme et d’Arts visuels de créer à la toute fin de cet évènement une boutique éphémère à la salle d’exposition Gaétan-Blanchet, le 8 novembre.

Une formule qui a su plaire à tous et mettre à contribution les artistes de tous les domaines pour créer des kiosques uniques présentant leurs œuvres originales. Près de 200 étudiants et membres du personnel ont été mis à contribution lors de ce marathon créatif.

«Il y a une tendance qu’on observe ces dernières années avec les boutiques éphémères. On essaie de renouveler à chaque année la formule pour que les étudiants qui sont avec nous pendant trois ans ne se lassent pas», explique l’enseignante et directrice du programme de Graphisme, Nadia Morin. La formule a d’ailleurs connu un beau succès et a suscité l’enthousiasme chez les participants.

Les organisateurs de la Semaine des arts ont la volonté de faire en sorte que peut importe leur domaine, les étudiants puissent explorer d’autres formes d’art et créer des liens entre eux, peu importe leur domaine d’études. C’est ainsi un beau défi d’intégrer tout le monde dans un seul et même grand projet.

Les profits réalisés lors de la vente des œuvres seront utilisés pour rembourser les frais des matériaux et les conférenciers, et serviront aussi à planifier des activités de programme. Un prix spécial de la Semaine des arts a été remis à l’équipe Le Zodiac pour son travail tout au long de l’évènement. Des ateliers, démonstrations et conférences ont été proposés tout au long de la semaine aux participants. La boutique éphémère était ouverte de midi à 16h le 8 novembre seulement au Cégep de Rivière-du-Loup.