Le 11e Salon des artistes et artisans du Témiscouata se tiendra à Dégelis les 8, 9 et 10 novembre prochain dans la salle Charles-Guérette du Centre communautaire de Dégelis, situé au 515 rue de la Briquette. Plus d’une vingtaine d’exposants seront rassemblés sous le thème «Festival des Trésors vivants».

La programmation du salon axée sur la transmission orale et le travail de mémoire sera sous la direction de Nikole Dubois et Albert Roy, conteurs et poètes reconnus. Ils seront entourés d’artistes locaux qui assureront la partie musicale de l’évènement, dont Sébastien Ouellet de Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Thérèse Levesque de Dégelis et l’ensemble musical Marcelle Turcotte de Dégelis. Les visiteurs pourront aussi interagir avec Mireille Perrier et ses marionnettes géantes.

L’Association des arts du Témiscouata est un organisme sans but lucratif dont la mission est de regrouper les artistes et artisans du Témiscouata, promouvoir la création artistique dans la région, ainsi que de permettre la création de divers évènements rassembleurs et enrichissants comme l’Art Dehors et le Salon des artistes et artisans.