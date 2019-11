Vernissage et exposition de l’artiste Mathieu Savoie à la Maison de la culture

La Maison de la culture de Rivière-du-Loup convie les citoyens au vernissage de l’exposition «Lovesick Boy» de l’artiste Mathieu Savoie, le jeudi 7 novembre à 17 h.

Celle-ci sera ensuite présentée jusqu’au 20 décembre et pourra être vue sur les heures d’ouverture de la Maison de la culture et lors de la présentation de spectacles.

«Lovesick Boy» offre une série de collages photographiques sur le thème de l'amour et du deuil, explorant l'interaction entre différents médiums, composés graphiques et genres d'époque. Un mariage entre le passé, le présent, l'oublié et le devenir.

Mathieu Savoie est un artiste photographe originaire de la Baie-des-Chaleurs. Sa pratique touche aussi bien la photo argentique, numérique que la vidéo. Depuis la fin de ses études en photographie au Cégep de Matane en 2013, son travail a fait l’objet de plusieurs expositions en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.