Le 7e concours Propulse ta voix commence ce weekend

Propulse ta voix débutera sa 7e présentation cette fin de semaine au Camp Musical de Saint-Alexandre avec les auditions à l’aveugle, les 26 et 27 octobre. À l’aide de leur voix et de leurs talents musicaux, les participants tenteront de pousser au moins l’un des quatre coachs à actionner son gyrophare et à tourner sa chaise pour être sélectionnés dans les équipes dirigées par William Deslauriers, Vanwho, Mike Lee et Léa Jarry.

Le producteur de l’évènement, Éric Côté, son équipe de bénévoles, ainsi que les membres du personnel du Camp musical de Saint-Alexandre sont prêts afin d’accueillir les candidats sélectionnés. Environ 85% des candidatures reçues proviennent d’artistes de l’ouest du Québec, du Saguenay et du Nouveau-Brunswick. Les spectateurs pourront assister à un évènement unique en son genre car il regroupera des candidats âgés entre 10 à 62 ans qui monteront sur la scène du Camp musical.

Toute la population du KRTB est invitée à venir assister à ces auditions à l’aveugle. Le samedi 26 octobre, elles se dérouleront de 13h30 à 19h30, et le dimanche 27 octobre, elles auront lieu à partir de 13h30. Une vingtaine d’artistes se produiront à chacune des représentations.

Après ces auditons à l’aveugle, les quarts de finales se dérouleront le samedi 9 novembre à 13h30 et 19h30, toujours devant public. Par la suite, les spectateurs sont invités à assister à la demi-finale qui aura lieu le dimanche 10 novembre à 13h30 et à la grande finale à 19h30.

Le spectacle des quatre coachs sera présenté le vendredi 8 novembre à partir de 20h.

Les billets sont disponibles à la Coop Unimat et à l’épicerie Marché Richelieu de Saint-Alexandre ou encore le jour même à l’entrée de la salle de spectacle. Pour information, communiquez au 418-963-6333.