Frédéric Grégoire lance son premier album

Frédéric Grégoire, auteur-compositeur-interprète originaire du Témiscouata, lance son premier album «Je n’ai pas peur du temps» le samedi 2 novembre à 19h au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis.

Natif d’Auclair, Frédéric a monté sur scène pour la toute première fois à l’âge de trois ans. Ce fut pour lui un moment marquant et déterminant. Depuis, il a eu l’occasion de chanter lors de nombreux téléthons, évènements corporatifs, mariages, spectacles régionaux, concours, évènements et galas artistiques. Ce chanteur ténor a toujours souhaité produire son propre album. Après de nombreuses années à faire de l’interprétation et à se perfectionner, Frédéric s’est consacré à l’écriture de ses chansons. Il s’est entouré de personnes passionnées autant que lui pour mener à bon port ce projet. C’est avec fierté et fébrilité que Frédéric présente «Je n’ai pas peur du temps» le fruit de son travail des deux dernières années.

La réalisation et les arrangements musicaux de cet album de 10 chansons teintées d’amour, de passion et d’espoir ont été confiés à Maurice Deschênes de Les Productions Chorus. C’est sur la scène de sa première prestation et accompagné de quatre musiciens, de choristes, d’un choeur de 10 enfants en provenance du Nouveau-Brunswick et de danseurs que Frédéric Grégoire présentera ses chansons.

Les billets pour assister au lancement sont en vente à la Boulangerie Couleur de blé de Dégelis, au Depann-O-Max d’Auclair et, à Témiscouata-sur-le-Lac, à l’Épicerie Francis Beaulieu et à la Station Service Michaud. Le soir du lancement, 1 $ par album vendu sera remis à l’organisme Parkinson Bas-Saint-Laurent.